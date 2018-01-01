Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Валенсия - Хетафе 3:3 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Комментариев: 0
Валенсия и Хетафе выдали яркий и результативный матч в рамках чемпионата Испании.

ВАленсия - Хетафе: видео голов
ВАленсия - Хетафе: видео голов
valenciacf.com

В матче шестого тура чемпионата Испании Валенсия принимала Хетафе. Команды выдали результативный поединок, забив шесть голов на двоих.

Гости открыли счет уже на первой минуте встречи, однако к концу первого тайма “летучие мыши“ вели со счетом 3:1. Во втором тайме Хетафе сумели сравнять счет и матч завершился вничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия - Хетафе:

Валенсия - Хетафе 3:3
Голы: Макси Гомес, 30, 34; Ли Кан Ин, 39 - Мата, 1; Джейсон, 66; Анхель Родригес, 69.

Валенсия: Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Васс, 83), Ли Кан Ин (Гедеш, 73), Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 10).

Хетафе: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом (Кенеди, 60), Джейсон (Портильо, 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес, 54), Мата.

Предупреждения: Макси Гомес - Ньом, Мата, Джейсон, Джене

Поделись:
Теги: Валенсия, Хетафе, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча, Испания
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь