Валенсия - Хетафе 3:3 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Валенсия и Хетафе выдали яркий и результативный матч в рамках чемпионата Испании.

ВАленсия - Хетафе: видео голов valenciacf.com

В матче шестого тура чемпионата Испании Валенсия принимала Хетафе. Команды выдали результативный поединок, забив шесть голов на двоих.

Гости открыли счет уже на первой минуте встречи, однако к концу первого тайма “летучие мыши“ вели со счетом 3:1. Во втором тайме Хетафе сумели сравнять счет и матч завершился вничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия - Хетафе:

Валенсия - Хетафе 3:3

Голы: Макси Гомес, 30, 34; Ли Кан Ин, 39 - Мата, 1; Джейсон, 66; Анхель Родригес, 69.

Валенсия: Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Васс, 83), Ли Кан Ин (Гедеш, 73), Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 10).

Хетафе: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом (Кенеди, 60), Джейсон (Портильо, 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес, 54), Мата.

Предупреждения: Макси Гомес - Ньом, Мата, Джейсон, Джене