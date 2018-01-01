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Мальорка - Атлетико 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Мадридский Атлетико не испытал проблем в матче шестого тура Ла Лиги.

Мальорка - Атлетико: видео голов
Мальорка - Атлетико: видео голов
Getty Images

В рамках шестого тура чемпионата Испании мадридский Атлетико на своем поле принимал Мальорку.

"Матрасники" повели в счете уже на 26-й минуте встречи благодаря голу Диего Косты, а на 64-й минуте удвоили свое преимущество благодаря усилиям Жоау Феликса.

Смотрите видео голов и обзор матча Мальорка - Атлетико:

Мальорка - Атлетико 0:2
Голы: Диего Коста, 26; Жоау Феликс. 64.

Мальорка: Рейна, Састре, Вальент, Кампос, Лумор, Баба (Пратс, 67), Дани Родригес, Кубо, Севилья, Лаго Джуниор (Трайковски, 62), Будимир (Алегрия, 67).

Атлетико: Облак, Арьяс, Савич, Фелипе, Лоди, Сауль, Томас, Коке, Витоло (Корреа, 57), Жоау Феликс (Льоренте, 83), Диего Коста (Мората, 69).

Предупреждения: Баба, Будимир, Кампос - Савич, Фелипе, Мората, Корреа.

Удаление: Мората

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Теги: Атлетико, Атлетико Мадрид, Мальорка, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Испания
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