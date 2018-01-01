Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал - Осасуна 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Комментариев: 0
Подопечные Зинедина Зидана добыли уверенную победу в очередном матче чемпионата Испании.

Реал - Осасуна: видео голов
Реал - Осасуна: видео голов
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле обыграл Осасуну в матче шестого тура Ла Лиги.

“Сливочные“ забили по голу в каждом тайме - вначале на 36-й минуте отличился Винисиус, а потом на 72-й минуте - Родриго.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Осасуна:

Реал Мадрид - Осасуна 2:0
Голы: Винисиус Жуниор, 36; Родриго, 72.

Реал: Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.

Осасуна: Рубен Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).

Предупреждения: Милитао, Начо - Лильо Кастельяно, Чими Авила.

Поделись:
Теги: Реал, Реал Мадрид, Осасуна, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь