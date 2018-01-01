Реал - Осасуна 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги
Подопечные Зинедина Зидана добыли уверенную победу в очередном матче чемпионата Испании.
Мадридский Реал на своем поле обыграл Осасуну в матче шестого тура Ла Лиги.
“Сливочные“ забили по голу в каждом тайме - вначале на 36-й минуте отличился Винисиус, а потом на 72-й минуте - Родриго.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Осасуна:
Реал Мадрид - Осасуна 2:0
Голы: Винисиус Жуниор, 36; Родриго, 72.
Реал: Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.
Осасуна: Рубен Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).
Предупреждения: Милитао, Начо - Лильо Кастельяно, Чими Авила.
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