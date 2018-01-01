Реал - Осасуна 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Подопечные Зинедина Зидана добыли уверенную победу в очередном матче чемпионата Испании.

Реал - Осасуна: видео голов Getty Images

Мадридский Реал на своем поле обыграл Осасуну в матче шестого тура Ла Лиги.

“Сливочные“ забили по голу в каждом тайме - вначале на 36-й минуте отличился Винисиус, а потом на 72-й минуте - Родриго.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Осасуна:

Реал Мадрид - Осасуна 2:0

Голы: Винисиус Жуниор, 36; Родриго, 72.

Реал: Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.

Осасуна: Рубен Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).

Предупреждения: Милитао, Начо - Лильо Кастельяно, Чими Авила.