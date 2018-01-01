Ла Лига: Реал обыграл Осасуну, Мальорка уступила Атлетико
В испанской Ла Лиге подошли к завершению поединки шестого тура турнира.
Вашему вниманию результаты матчей:
Леганес - Атлетик 1:1
Голы: Оскар Родригес, 61 - пенальти Рауль Гарсия, 59.
Леганес: Сориано, Бустинса, Омеруо, Авазьем, Рубен Перес, Наварро (Арнаис, 71), Родригес, Оскар Родригес, Меса (Ресио, 85), Эн-Несири, Каррильо (Брэйтуэйт, 71).
Атлетик: Эррерин, Капа, Нуньес, Мартинес, Берчиче, Беньят, Дани Гарсия, Ларрасабаль (Ибаи Гомес, 79), Рауль Гарсия, Кордоба (Муниаин, 46), Уильямс (Кодро, 89).
Предупреждение: Дани Гарсия.
Мальорка - Атлетико 0:2
Голы: Диего Коста, 26; Жоау Феликс. 64.
Мальорка: Рейна, Састре, Вальент, Кампос, Лумор, Баба (Пратс, 67), Дани Родригес, Кубо, Севилья, Лаго Джуниор (Трайковски, 62), Будимир (Алегрия, 67).
Атлетико: Облак, Арьяс, Савич, Фелипе, Лоди, Сауль, Томас, Коке, Витоло (Корреа, 57), Жоау Феликс (Льоренте, 83), Диего Коста (Мората, 69).
Предупреждения: Баба, Будимир, Кампос - Савич, Фелипе, Мората, Корреа.
Удаление: Мората.
Валенсия - Хетафе 3:3
Голы: Макси Гомес, 30, 34; Ли Кан Ин, 39 - Мата, 1; Джейсон, 66; Анхель Родригес, 69.
Валенсия: Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Васс, 83), Ли Кан Ин (Гедеш, 73), Родриго, Гамейро (Макси Гомес, 10).
Хетафе: Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Ньом (Кенеди, 60), Джейсон (Портильо, 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес, 54), Мата.
Предупреждения: Макси Гомес - Ньом, Мата, Джейсон, Джене.
Реал Мадрид - Осасуна 2:0
Голы: Винисиус Жуниор, 36; Родриго, 72.
Реал: Ареоля, Начо, Одриосола, Милитао, Рамос, Кроос, Каземиро, Васкес, Вальверде (Хамес, 82), Винисиус Жуниор (Родриго, 71), Йович.
Осасуна: Рубен Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Эступиньян, Навас, Монкайола, Рубен Гарсия, Ибаньес (Роберто Торрес, 70), Мерида, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Чими Авила, 65).
Предупреждения: Милитао, Начо - Лильо Кастельяно, Чими Авила.
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