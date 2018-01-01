Вальверде: Если с Месси что-то случается - мир останавливается

Главный тренер Барселоны рассказал про важность аргентинского нападающего.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над Вильярреалом (2:1) в матче 6-го тура Ла Лиги и рассказал о состояние Месси.

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“Если с Месси что-то случается - мир останавливается. Но, похоже, это не более чем дискомфорт в приводящей мышце. Мы заменили его в качестве меры предосторожности.

В первую очередь я рад этой победе. Я думаю, что дома мы играем хорошо. Сегодня был тяжелый день. В первом тайме у нас был момент, когда мы были не очень хороши.

Но дома мы себя чувствуем более уверенно. Теперь нам нужно показать, что мы можем прибавить и в гостевых матчах“, - приводит слова Вальверде Marca.

Отметим, что Месси был заменен в матче из-за повреждения.

Напомним, что Вальверде может быть отправлен в отставку.