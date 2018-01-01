Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пике: Не должно быть никаких оправданий

Комментариев: 0
Испанский защитник верит в изменение игры команды.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, что может быть причиной неудачного старта сезона.

Читай также: Месси получил травму в матче с Вильярреалом

“Когда дела складываются не лучшим образом, виноваты футболисты. Есть определенные факторы, в частности, предсезонка с долгими перелетами, которая не пошла нам на пользу, поэтому тяжело набрать форму.

Однако мы обязаны побеждать во всех матчах. Так и должно быть, никаких оправданий нет.

Мы видим наши недостатки, но изменить это не так уж просто. Мы обсуждаем это в команде и, на мой взгляд, неплохо начали игру с Вильярреалом. Победа над Хетафе на выезде очень нам поможет“, - цитирует Пике Sport.es.

Напомним, что в последней игре “сине-гранатовые“ сумели одержать победу над Вильярреалом.

Поделись:
Теги: Жерар Пике, Барселона, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь