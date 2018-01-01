Пике: Не должно быть никаких оправданий

Испанский защитник верит в изменение игры команды.

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал, что может быть причиной неудачного старта сезона.

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“Когда дела складываются не лучшим образом, виноваты футболисты. Есть определенные факторы, в частности, предсезонка с долгими перелетами, которая не пошла нам на пользу, поэтому тяжело набрать форму.

Однако мы обязаны побеждать во всех матчах. Так и должно быть, никаких оправданий нет.

Мы видим наши недостатки, но изменить это не так уж просто. Мы обсуждаем это в команде и, на мой взгляд, неплохо начали игру с Вильярреалом. Победа над Хетафе на выезде очень нам поможет“, - цитирует Пике Sport.es.

Напомним, что в последней игре “сине-гранатовые“ сумели одержать победу над Вильярреалом.