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Месси получил травму в матче с Вильярреалом

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Аргентинец неудачно провел свой первый матч в сезоне.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард Барселоны Лионель Месси получил травму в домашнем матче чемпионата Испании против Вильярреала (2:1).

В середине первого тайма футболист почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. В итоге главный тренер  “сине-гранатовых“ Эрнесто Вальверде был вынужден заменить аргентинца в перерыве матча на Усмана Дембеле.

Отметим, что поединок с Вильярреалом стал первым для Месси в этом сезоне. Ранее он отсутствовал из-за повреждения икроножной мышцы правой ноги.

Смотрите также видео голов и обзор матча Барселона - Вильярреал.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, травма
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