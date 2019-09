Месси получил травму в матче с Вильярреалом

Форвард Барселоны Лионель Месси получил травму в домашнем матче чемпионата Испании против Вильярреала (2:1).

В середине первого тайма футболист почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. В итоге главный тренер “сине-гранатовых“ Эрнесто Вальверде был вынужден заменить аргентинца в перерыве матча на Усмана Дембеле.

Lionel Messi's first start for Barcelona since his calf problem ends at half time 😰 pic.twitter.com/SQMJQtzzJd