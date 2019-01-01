Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона - Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча Ла Лиги

Комментариев: 0
Каталонцы одержали очередную домашнюю победу.

Барселона победила Вильярреал
Барселона победила Вильярреал
Getty Images

Барселона обыграла Вильярреал в рамках шестого тура чемпионата Испании.  

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона -  Вильярреал:
 

Барселона — Вильярреал 2:1
Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 — Касорла, 44

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Фирпо — Роберто (де Йонг, 63), Бускетс, Артур — Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, Кинтилья — Замбо-Ангисса, Иборра — Чуквезе, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Экамби, 57) — Морено (Гомес, 68)

Предупреждения: Роберто, Гризманн, Фирпо, Бускетс — Замбо-Ангисса, Альбиоль

Поделись:
Теги: футбол, Барселона, Вильярреал, обзор матча, видео голов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь