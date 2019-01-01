Барселона - Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча Ла Лиги
Каталонцы одержали очередную домашнюю победу.
Барселона обыграла Вильярреал в рамках шестого тура чемпионата Испании.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Вильярреал:
Барселона — Вильярреал 2:1
Голы: Гризманн, 6, Артур, 15 — Касорла, 44
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Фирпо — Роберто (де Йонг, 63), Бускетс, Артур — Месси (Дембеле, 46), Суарес (Фати, 78), Гризманн
Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, Кинтилья — Замбо-Ангисса, Иборра — Чуквезе, Касорла (Бакка, 77), Онтиверос (Экамби, 57) — Морено (Гомес, 68)
Предупреждения: Роберто, Гризманн, Фирпо, Бускетс — Замбо-Ангисса, Альбиоль
Полная версия правил