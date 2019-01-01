Зидан: Когда проигрываем, меня отправляют в отставку, когда выигрываем - нет

Зидан в предвкушение игры в чемпионате Испании.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставки в преддверии 6-го тура Ла Лиги против Осасуны.

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“Когда мы проигрываем, меня увольняют, когда выигрываем - я остаюсь. Так было и так будет всегда.

Игра будет завтра, что случится, то случится. Нам нужно отлично провести матч, с высокой интенсивностью и большим желанием. Вот что меня интересует.

Чтобы выиграть, нужно играть хорошо все 90 минут. Есть команды на вершине таблицы, которые играют хорошо.

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В этой лиге может произойти все что угодно, поскольку в ней всегда была конкуренция. Это хорошо. Это вынуждает стараться в каждой игре“, - сказал Зидан, как сообщает AS.

Матч Реал Мадрид - Осасуна состоится в среду, 25-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Зидан уже комментировал слухи про свою отставку.

Напомним, что в случае отставки французского тренера, тот получит приличную компенсацию.