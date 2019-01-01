Месси: У Барселоны больше нет времени, нужно исправляться

Лидер "сине-гранатовых" отметил, что команда плохо начала текущий сезон.

Форвард Барселоны Лионель Месси рассказал о своем состоянии после травмы, а также отметил, что у команде необходимо исправить текущее положение дел.

"Достаточно заметно, что я пропустил два месяца. Пока что я чувствую усталость, тяжесть и нехватку ритма.

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Мы достаточно плохо начали, с трудом строим свою игру и создаем мало моментов. Это начало, но нам уже нужно исправляться, времени у Барселоны больше нет. Успех - это командная работа, и я не сомневаюсь, что мы станем лучше", - цитирует Месси Marca.

Напомним, в следующем матче Барселона на своем поле примет Вильярреал. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Стоит сказать, что накануне Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2019 года по версии ФИФА.