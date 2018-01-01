Новичок Реала пропустит около месяца

Ферлан Менди получил повреждение мышцы левой ноги.

Защитник мадридского Реала Ферлан Менди не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Футболист пропустит 2-3 недели из-за повреждения приводящей мышцы левой ноги, сообщает AS.

Таким образом, Менди пропустит седьмой тур чемпионата Испании Атлетико - Реал, который состоится в субботу, 28 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

В этом сезоне Менди сыграл за Реал в трех матчах во всех турнирах.