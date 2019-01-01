Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар: Мы можем мечтать о хорошем сезоне

Комментариев: 0
Бельгийский полузащитник верит в успешный сезон.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азара рассказал про планы “сливочных“ на текущий сезон.

Читай также: Азар: В Испании настоящие фанаты

“Когда вы играете за Реал, вам нужно побеждать в каждой игре, потому что это лучший клуб в мире, поэтому вы испытывает такое давление. 

У нас есть качественная команда. Было сложно, но мы обыграли Севилью. Мы проиграли матч Лиги чемпионов против ПСЖ, но мы все еще можем мечтать о хорошем сезоне для нашей команды“, - сказал Азар, как сообщает Goal.

Отметим, что Реал свою последнею игру выиграл у Севильи (1:0).

Напомним, что Эден Азар вошел в символическую сборную году по версии FIFA. 

Поделись:
Теги: Эден Азар, Реал Мадрид, Ла Лига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь