Азар: Мы можем мечтать о хорошем сезоне
Бельгийский полузащитник верит в успешный сезон.
Полузащитник Реала Эден Азара рассказал про планы “сливочных“ на текущий сезон.
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“Когда вы играете за Реал, вам нужно побеждать в каждой игре, потому что это лучший клуб в мире, поэтому вы испытывает такое давление.
У нас есть качественная команда. Было сложно, но мы обыграли Севилью. Мы проиграли матч Лиги чемпионов против ПСЖ, но мы все еще можем мечтать о хорошем сезоне для нашей команды“, - сказал Азар, как сообщает Goal.
Отметим, что Реал свою последнею игру выиграл у Севильи (1:0).
Напомним, что Эден Азар вошел в символическую сборную году по версии FIFA.
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