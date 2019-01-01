Азар: Мы можем мечтать о хорошем сезоне

Бельгийский полузащитник верит в успешный сезон.

Полузащитник Реала Эден Азара рассказал про планы “сливочных“ на текущий сезон.

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“Когда вы играете за Реал, вам нужно побеждать в каждой игре, потому что это лучший клуб в мире, поэтому вы испытывает такое давление.

У нас есть качественная команда. Было сложно, но мы обыграли Севилью. Мы проиграли матч Лиги чемпионов против ПСЖ, но мы все еще можем мечтать о хорошем сезоне для нашей команды“, - сказал Азар, как сообщает Goal.

Отметим, что Реал свою последнею игру выиграл у Севильи (1:0).

Напомним, что Эден Азар вошел в символическую сборную году по версии FIFA.