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Барселона - Вильярреал: прогноз и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

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"Сине-гранатовые" примут Вильярреал в очередном матче чемпионата Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Барселона - Вильярреал: прогноз и ставки букмекеров
Барселона - Вильярреал: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Каталонская Барселона на Камп Ноу сыграет с Вильярреалом в матче шестого тура Ла Лиги. Поединок состоится во вторник, 24-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются подопечные Эрнесто Вальверде. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Барселоны с коэффициентом 1.29, в то время как успех гостей оценили в 9.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 6.30.

Эксперты из William Hill согласны со своими коллегами, принимая ставки на триумф “сине-гранатовых“ с коэффициентом 1.28. Победу Вильярреала оценили в 9.50, а ничью - в 6.00.

Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Барселоны -  1.30, победа Вильярреала - 9.00, ничья - 5.75.

Напомним, в пятом туре Барселона сенсационно уступила Гранаде со счетом 0:2. Смотрите видео голов и обзор матча Гранада - Барселона.

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Теги: Барселона, Вильярреал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
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