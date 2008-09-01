Месси - лучший игрок 2019 года: 17 причин доминирования аргентинца

Барселона объяснила, почему лидер каталонского клуба является лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА.

В понедельник, 23-го сентября, состоялась церемония награждения лучших футболистов и тренеров 2019-го года по версии ФИФА.

Приз The Best FIFA Men`s Player 2019 получил лидер Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. После награждения официальный сайт “сине-гранатовых“ опубликовал список причин, по которым Лео является лучшим.

1. Обладатель титулов чемпиона Ла Лиги и Суперкубка Испании

Лионель Месси вместе с Барселоной в минувшем сезоне завоевал два титула, и теперь в активе аргентинца 34 трофея, что является лучшим в истории каталонского клуба.

2. Месси - лучший бомбардир чемпионата Испании

В прошлом сезоне Ла Лиги Лео забил 36 голов в 34-х матчах, приведя свою команду в 26-му чемпионству в истории. Кроме того, Месси третий сезон подряд становился лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Всего в активе аргентинца шесть званий лучшего бомбардира. Столько же у Тельмо Сарры, с которым Месси делит рекорд.

3. Победитель европейской Золотой бутсы

Лионель стал не только лучшим бомбардиром Ла Лиги, но и третий сезон подряд становился лучшим бомбардиром Европы в национальных турнирах. К слову, у аргентинца уже шесть Золотых бутс.

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов

В десяти матчах еврокубкового турнира сезона-2018/19 Лео забил 12 голов, став лучшим бомбардиром ЛЧ. Это шестая подобная награда в карьере футболиста.

5. Месси забил 600 голов за Барселону

Лео не просто покорил невероятную отметку в 600 голов, но и значительно увеличил отрыв от остальных бомбардиров в истории Барселоны.

6. Месси забил больше всех штрафных среди топ-5 европейских лиг

Ударами со штрафных аргентинец забил 6 голов в сезоне-2018/19. Эта цифра больше, чем у любого другого игрока из топ-лиг Европы (Испании, Франции, Италии, Германии и Англии).

Можно вспомнить еще о двух голах со штрафных, которые Месси забил в Лиге чемпионов.

7. 400 голов в Ла Лиге

Аргентинец стал первым футболистом, которому покорилась отметка в 400 голов в Примере.

8. Лео в шестой раз в карьере забил более 50 голов

Месси провел 50 матчей, в которых 51 раз поразил ворота соперников - 36 в Ла Лиге, 12 - в Лиге чемпионов и 3 - в Кубке Испании. Уже шестой раз в карьере Месси сумел забить более 50 голов за сезон.

9. Рекорд по победам в Ла Лиге

В апреле 2019 года Лионель Месси обошел легендарного экс-голкипера Реала Икера Касильяса по количеству побед в Ла Лиге. В карьере Икера 334 победы в чемпионате Испании.

10. Рекорд по победам в истории Барселоны

Аргентинец превзошел легендарного Хави, у которого было 477 побед в футболке “сине-гранатовых“ во всех турнирах. Отметим, что Месси установил рекорд клуба, оформив хет-трик в ворота Бетиса.

11. Месси установил рекорд Барселоны по победам в чемпионате

Лео завоевал 10 чемпионских титулов, что является рекордом каталонского клуба. Для того, чтобы установить рекорд среди всех испанских клубов, Месси необходимо завоевать еще 2 трофея (у Франциско Хенто, который играл за Реал в 1953 - 1971 годах, в активе 12 трофеев).

12. Лионель - лидер Ла Лиги по ассистам

Аргентинец не только успешно забивает в ворота соперников, но и отдает результативные передачи. На счету Месси 13 ассистов. Столько же у Пабло Сарабии из Севильи, больше нет ни у кого.

13. Со сборной Аргентины завоевал бронзу на Кубке Америки

Месси вывел Аргентину в полуфинал турнира, где сборная уступила Бразилии. В итоге аргентинцы обыграли Чили в матче за третье место и стали бронзовыми призерами турнира.

14. Лео забивает более 20 голов в Ла Лиге уже 11-й сезон подряд

Аргентинец - единственный футболист, который сумел добиться такого результата. Начиная с сезона-2008/09 Лео забивает как минимум 20 голов в Ла Лиге.

15. Забил более 50 голов в Кубке Испании

В минувшем розыгрыше Кубка короля Месси забил 3 гола, что позволило ему достигнуть отметки в 51 мяч в турнире. На данный момент больше голов в этом турнире забивал Хосеп Самитьер (играл с 1919 по 1932 годы) - 64 мяча.

16. Оформил 50 хет-триков за карьеру

Три гола Лионеля в ворота Севильи в прошлом сезоне стали уже 50-м хет-триком в карьере аргентинца с тех пор, как он стал профессиональным футболистом (44 - за Барселону и 6 - за Аргентину).

17. Месси - первый игрок, который забивал в шести разных финалах Кубка Испании

Очередное достижение в карьере Месси. Правда, в финале Кубка страны против Валенсии, стал первым, в котором гол Месси не принес Барселоне победу.



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Ранее Лионель Месси прокомментировал завоевание приза лучшему игроку 2019-го года по версии ФИФА.