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Касильяс: Зидан - cамый подходящий тренер для Реала

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Бывший голкипер "сливочных" поддержал французского специалиста.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Легендарный вратарь Реала Икер Касильяс поделился своим мнением о наставнике Королевского клуба Зинедине Зидане.

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“Зидан - самый подходящий специалист для Реала.

Многие обсуждают фартовый ли он, но не может быть и речи ни о возможной замене тренера, ни о плохом управлении командой из-за выбора в пользу футболистов-ветеранов, которые уже достигли успеха, а также молодежи – будущего клуба“, - написал испанец на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее сообщалось, что ключевые игроки Реала потеряли доверие к Зидану.

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Теги: футбол, Икер Касильяс, Реал, Зинедин Зидан
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