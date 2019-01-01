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Марсело: Мы не выиграли трофеев, но Реал всегда будет на виду

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Левый фулбек Реала прокомментировал свое попадание в команду 2019 года по версии ФИФА.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник мадридского Реала Марсело высказался по поводу того, что он и еще два его одноклубника - Серхио Рамос и Лука Модрич, - были включены в сборную 2019 года по версии ФИФА.

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"Возможно, мы не стали обладателями трофеев, но в Реале всегда есть футболисты, которые делают выдающиеся вещи. Многие в нас сомневаются и не хотят видеть игроков Мадрида, но Реал всегда будет на виду", - приводит слова Марсело пресс-служба "сливочных".

Вашему вниманию также все победители премии The Best FIFA Awards-2019.

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Теги: Марсело, Реал, Реал Мадрид, команда года, ФИФА, футбол, The Best FIFA
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