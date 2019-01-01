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Моуринью: Моя единственная скамейка - дома

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Португальский специалист отрицает, что возглавит мадридский клуб.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший главный тренер Реала Жозе Моуринью прокомментировал слухи о его возможном возвращение в “сливочный“ клуб.

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Португальский специалист прибыл на церемонию вручения наград лучшим игрокам года по версии ФИФА The Best, которая состоится сегодня в Милане.

“Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в Реал? Моя единственная скамейка - дома“, - цитирует слова Моуринью Sky Sport Italia.

Напомним, что СМИ назвало португальского специалиста кандидатом на тренерский мостик Реала.

Отметим, что Жозе Моуринью уже говорил свою позицию по поводу возвращения в клуб.

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Теги: Жозе Моуринью, Реал, Ла Лига, футбол
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