Барселона планирует завершить реконструкцию Камп Ноу к 2024 году

Барселона в ближайшие годы планирует провести реконструкцию домашнего стадиона Камп Ноу к 2024 году, как сообщает Marca.

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Каталонский клуб рассчитывает, что реконструкция арены будет завершена в 2024 году.По сведению источника, реконструкция арены начнется летом 2020 года.

В ходе реконструкции вместимость на стадионе Камп Ноу будет увеличена до 105 тысячи человек. Также планируется перепланировка территорий, прилегающих к арене.

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Последняя реконструкция арены проходила в 2008 году. На данный момент стадион вмещает 99 354 зрителя.

Изначально планировалось, что реконструкция Камп Ноу завершится в 2022 году, а прилегающие территории - в 2005-м году.

Общая стоимость реконструкции составит - 685 миллионов евро.

Напомним, что ранее был показан проект нового стадиона Барселоны.