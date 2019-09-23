Вальверде: Мы должны справиться с этим спадом

Наставник каталонцев не считает, что его команда находится в кризисе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты своих подопечных в начале сезона-2019/20.

“На всех тренеров ложатся огромные ожидания. А в Барселоне они еще больше. Я знаю, что я в том положении, когда нужны результаты. Тренер всегда в центре внимания.

Мы начали сезон не лучшим образом и должны ожить. Мы должны справиться с этим спадом.Нужно сконцентрироваться на делах текущего сезона. В прошлом сезоне у нас тоже были трудности, но мы возвращались. А затем случился провал в матче с Ливерпулем.

Сейчас у нас не лучшие результаты в выездных матчах, и мы должны вернуться на победный путь.

В футболе очень быстро начинают говорить о кризисе. За три дня ты оказываешься в кризисе, а через три дня из него выходишь, к этому надо стремится. На этой неделе нужно набрать шесть очков, чтобы все успокоились“, - цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, Гранада неожиданно обыграла Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Вальверде отправят в отставку, если Барселона потеряет очки в двух ближайших матчах.