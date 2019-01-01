Зидан: Я счастлив и испытываю огромное удовлетворение

Главный тренер "сливочных" доволен игрой своей команды в чемпионате Испании.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал матч 5-го тура Ла Лиги, где мадридский клуб одержал победу над Севильей(1:0).

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“Я счастлив и испытываю огромное удовлетворение. По нашей игре было много вопросов, однако сегодня мы провели 90 минут на очень высоком уровне.

Нужно поздравить всех игроков команды. Это наша общая победа.

Бензема вновь принес нам победу, однако мы отлично оборонялись. Мы провели эту игру очень качественно с точки зрения тактики.

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Работа в обороне стала фундаментом для победы, ключевым моментом, который позволил нам победить.

Сегодня в нашей игре чувствовался характер. Игроки бились на поле друг за друга и отдали на поле все, заслужив эту победу“, – приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали кандидатов на замену Зидана в Реале.