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Рамос прокомментировал возможное возвращение Моуринью в Реал

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Капитан мадридского клуба недоволен тем, что команду критикуют после каждой неудачи.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос высказался по поводу слухов об увольнении главного тренера команды Зинедина Зидана, а также прокомментировал критику в адрес “сливочных“.

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“Вы постоянно говорите о недостаточной интенсивности нашей игры, но, фактически, вы обсуждаете небольшие детали и индивидуальные единоборства, которые мы иногда проигрываем.

Команда приехала за тремя очками. Сомневаюсь, что кто-то выходит на поле с желанием проиграть.

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Возвращение Моуринью? Несмотря на наши предыдущие результаты, мы все с Зиданом. Неуважительно говорить о других тренерах. Впереди нас ждет долгий путь, мы это понимаем. После каждой осечки все начинают говорить о кризисе, но для таких разговоров должно пройти время“, - приводит слова Рамоса AS.

Ранее сообщалось, что ключевые игроки потеряли доверие к Зинедину Зидану.

Отмечалось, что Зидан получит крупную компенсацию в случае увольнения из Реала.

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Теги: Серхио Рамос, Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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