Рамос прокомментировал возможное возвращение Моуринью в Реал

Капитан мадридского клуба недоволен тем, что команду критикуют после каждой неудачи.

Защитник Реала Серхио Рамос высказался по поводу слухов об увольнении главного тренера команды Зинедина Зидана, а также прокомментировал критику в адрес “сливочных“.

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“Вы постоянно говорите о недостаточной интенсивности нашей игры, но, фактически, вы обсуждаете небольшие детали и индивидуальные единоборства, которые мы иногда проигрываем.

Команда приехала за тремя очками. Сомневаюсь, что кто-то выходит на поле с желанием проиграть.

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Возвращение Моуринью? Несмотря на наши предыдущие результаты, мы все с Зиданом. Неуважительно говорить о других тренерах. Впереди нас ждет долгий путь, мы это понимаем. После каждой осечки все начинают говорить о кризисе, но для таких разговоров должно пройти время“, - приводит слова Рамоса AS.

Ранее сообщалось, что ключевые игроки потеряли доверие к Зинедину Зидану.

Отмечалось, что Зидан получит крупную компенсацию в случае увольнения из Реала.