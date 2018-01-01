Вальверде отправят в отставку, если Барселона потеряет очки в двух ближайших матчах

Барселона выдала весьма неудачный старт нового сезона.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде в скором времени может покинуть каталонский клуб.

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Как сообщает AS, в случае, если "сине-гранатовые" потеряют очки в следующих двух матчах чемпионата Испании, Вальверде, вероятнее всего, оставит свою должность.

Напомним, контракт Вальверде с каталонцами рассчитан до лета 2020-го года. Специалист пришел в клуб летом 2017-го года и привел команду к четырем трофеям - два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Испании.

Отметим, что в текущем сезоне Ла Лиги после пяти туров Барселона занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков (2 победы, 2 поражения, 1 ничья).

В последнем матче чемпионата Испании Барселона сенсационно проиграла Гранаде со счетом 0:2. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гранада - Барселона.