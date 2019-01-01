Бензема сравнялся с Месси по количеству голов в 2019-м году

Французский нападающий стал одним из лидеров в бомбардирской гонке.

Нападающий Реала Карим Бензема забил гол в ворота Севильи, который принес “сливочным“ победу в матче пятого тура Ла Лиги.

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Этот гол стал 20-м в активе француза в 2019-м году, что позволило Бензема сравняться с лидером Барселоны Лионелем Месси по количеству голов. Об этом сообщает AS.

Отметим, что в бомбардирской гонке Бензема и Месси на один гол уступают Килиану Мбаппе и Роберту Левандовски.

Стоит сказать, что Бензема стал седьмым легионером в истории Ла Лиги, который забил 150 голов.

Вашему вниманию также видео гола и обзор матча Севилья - Реал.