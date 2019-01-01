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Севилья - Реал Мадрид 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании

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Подопечные Зинедина Зидана сумели занять вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги благодаря победе над Севильей.

Севилья - Реал: обзор матча
Севилья - Реал: обзор матча
Getty Images

Мадридский Реал на выезде минимально обыграл Севилью в матче пятого тура чемпионата Испании.

Единственный гол в этом поединке забил форвард "сливочных" Карим Бензема, который отличился на 64-й минуте поединка.

Смотрите видео гола и обзор матча Севилья - Реал:

Севилья - Реал 0:1
Гол: Бензема, 64

Севилья: Вацлик - Навас, Диего Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Эрнандес, 69) - Окампос, де Йонг, Васкес (Торрес, 52)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Кроос, Каземиро, Родригес (Вальверде, 76) - Бэйл, Бензема, Азар (Л. Васкес, 90)

Предупреждения: Банега, Хордан - Карвахаль, Рамос

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Теги: Севилья, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео гола, обзор матча, футбол
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