Севилья - Реал Мадрид 0:1 видео гола и обзор матча чемпионата Испании
Подопечные Зинедина Зидана сумели занять вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги благодаря победе над Севильей.
Мадридский Реал на выезде минимально обыграл Севилью в матче пятого тура чемпионата Испании.
Единственный гол в этом поединке забил форвард "сливочных" Карим Бензема, который отличился на 64-й минуте поединка.
Смотрите видео гола и обзор матча Севилья - Реал:
Севилья - Реал 0:1
Гол: Бензема, 64
Севилья: Вацлик - Навас, Диего Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон - Банега, Фернандо, Хордан (Эрнандес, 69) - Окампос, де Йонг, Васкес (Торрес, 52)
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Кроос, Каземиро, Родригес (Вальверде, 76) - Бэйл, Бензема, Азар (Л. Васкес, 90)
Предупреждения: Банега, Хордан - Карвахаль, Рамос
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