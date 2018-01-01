Гранада - Барселона 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги
"Сине-гранатовые" пропустили уже на второй минуте встречи.
Каталонская Барселона на выезде проиграла Гранаде в матче пятого тура чемпионата Испании.
Хозяева поля уже на второй минуте открыли счет в поединке,а во втором тайме удвоили свое преимущество.
Смотрите видео голов и обзор матча Гранада - Барселона:
Гранада - Барселона 2:0
Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти)
Гранада: Силва - Диас, Херман, Домингуш, Нева - Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62) - Солдадо (Фернандес, 58).
Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46) - Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто - Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46).
Предупреждения: Солдадо, Эррера, Фернандес - Суарес, Пике.
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