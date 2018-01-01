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Гранада - Барселона 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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"Сине-гранатовые" пропустили уже на второй минуте встречи.

Гранада - Барселона: видео голов
Гранада - Барселона: видео голов
Getty Images

Каталонская Барселона на выезде проиграла Гранаде в матче пятого тура чемпионата Испании.

Хозяева поля уже на второй минуте открыли счет в поединке,а во втором тайме удвоили свое преимущество.

Смотрите видео голов и обзор матча Гранада - Барселона:

Гранада - Барселона 2:0
Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти)

Гранада: Силва - Диас, Херман, Домингуш, Нева - Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62) - Солдадо (Фернандес, 58).

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46) - Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто - Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46).

Предупреждения: Солдадо, Эррера, Фернандес - Суарес, Пике.

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Теги: Барселона, Гранада, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча
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