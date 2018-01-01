Гранада - Барселона 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

"Сине-гранатовые" пропустили уже на второй минуте встречи.

Гранада - Барселона: видео голов Getty Images Каталонская Барселона на выезде проиграла Гранаде в матче пятого тура чемпионата Испании. Хозяева поля уже на второй минуте открыли счет в поединке,а во втором тайме удвоили свое преимущество. Смотрите видео голов и обзор матча Гранада - Барселона: Гранада - Барселона 2:0

Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти) Гранада: Силва - Диас, Херман, Домингуш, Нева - Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62) - Солдадо (Фернандес, 58). Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46) - Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто - Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46). Предупреждения: Солдадо, Эррера, Фернандес - Суарес, Пике.

Горемыкина Екатерина