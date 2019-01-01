Гол Бензема помог Реалу минимально обыграть Севилью

Благодаря победе "сливочные" догнали в турнирной таблице Атлетик.

В матче пятого тура чемпионата Испании мадридский Реал в гостях победил Севилью.

Единственный гол в матче был забит на 64-й минуте. Автором победного мяча стал Карим Бензема, которому ассистировал Даниэль Карвахаль.

Благодаря этой победе Реал набрал 11 очков и сравнялся с лидирующим Атлетиком. Однако баски занимают первое место по дополнительынм показателям.

Севилья — Реал 0:1

Гол: Бензема, 64

Севилья: Вацлик — Навас, Диего Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон — Банега, Фернандо, Хордан (Эрнандес, 69) — Окампос, де Йонг, Васкес (Торрес, 52)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Кроос, Каземиро, Родригес (Вальверде, 76) — Бэйл, Бензема, Азар (Л. Васкес, 90)

Предупреждения: Банега, Хордан — Карвахаль, Рамос