Хави: У меня бы не возникло проблем с работой в Барселоне

Испанец изъявил желание стать тренером каталонского клуба.

Бывший игрок Барселоны Хави Эрнандес рассказал о возможном назначении на пост главного тренера "сине-гранатовых".

"У меня бы не возникло проблем с работой в Барселоне. Я прекрасно знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба, Роберто и другие. Я знаю, как они тренируются, кто из них лидер. Мне будет легко определить, когда они расстроены, а когда - нет.

Месси? Лео - тот игрок, у которого есть абсолютно все. Если убедить его бежать, что же будут делать остальные? Они побегут в два раза быстрее", - цитирует Хави Diario Ara.

Напомним, в данный момент каталонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в пяти турах.

В минувшем туре Барселона неожиданно уступила Гранаде со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что футболисты "сине-гранатовых" начали терять доверие к нынешнему тренеру Эрнесто Вальверде.