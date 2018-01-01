Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хави: У меня бы не возникло проблем с работой в Барселоне

Комментариев: 0
Испанец изъявил желание стать тренером каталонского клуба.
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес
Getty Images

Бывший игрок Барселоны Хави Эрнандес рассказал о возможном назначении на пост главного тренера "сине-гранатовых". 

"У меня бы не возникло проблем с работой в Барселоне. Я прекрасно знаю, на что способны Месси, Бускетс, Альба, Роберто и другие. Я знаю, как они тренируются, кто из них лидер. Мне будет легко определить, когда они расстроены, а когда - нет.

Месси? Лео - тот игрок, у которого есть абсолютно все. Если убедить его бежать, что же будут делать остальные? Они побегут в два раза быстрее", - цитирует Хави Diario Ara.

Напомним, в данный момент каталонский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в пяти турах. 

В минувшем туре Барселона неожиданно уступила Гранаде со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что футболисты "сине-гранатовых" начали терять доверие к нынешнему тренеру Эрнесто Вальверде.

Поделись:
Теги: Хави, Барселона, футбол, Испания
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь