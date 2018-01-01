Игроки Барселоны начали терять доверие к Вальверде - ESPN

На данный момент вопрос об отставке Вальверде не рассматривается.

Каталонская Барселона в последнем туре испанской Примеры уступила Гранаде со счетом 0:2. "Блаугранас" уже не могут победить 5 месяцев в гостевых матчах.

По информации ESPN, некоторые футболисты каталонского клуба уже начали терять доверие к главному тренеру Эрнесто Вальверде из-за неудачного старта сезона.

Отметим, что каталонская команда занимает 7-е место в Ла Лиге после 5 игр.

Однако некоторые источники из близкого окружения босса Барселона Жозепа Бартомеу утверждают, что президент не любит "рубить с плеча", поэтому сейчас речь об отставке не идет.