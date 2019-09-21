Гранада неожиданно обыграла Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

Гранада забила два гола и оставила свои ворота "сухими".

Гранада обыграла Барселону Getty Images

Барселона сенсационно уступили Гранаде на выезде со счетом 2:0. Гранада - Барселона 2:0 Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти) Гранада: Силва - Диас, Херман, Домингуш, Нева - Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62) - Солдадо (Фернандес, 58). Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46) - Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто - Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46). Предупреждения: Солдадо, Эррера, Фернандес - Суарес, Пике.

Аня Радченко