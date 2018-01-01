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Зидан: Я не думаю об уходе и меня не волнуют слухи о Моуринью

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Наставник "сливочных" прокомментировал информацию СМИ о его скорой отставке из клуба.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан накануне матча чемпионата Испании против Севильи прокомментировал появившиеся слухи о его уходе из команды и назначении Жозе Моуринью на эту должность.

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“Если верить прессе, то я уже уволен, но я уже научен жизнью, что обращать внимания на такие мелочи не стоит и работать нужно до последней минуты. Сейчас нам предстоит матч против лидера чемпионата и у меня много работы, нет времени думать о слухах.

Очень сложно работать в Мадриде, от тебя требуют только побед, а после каждого поражения требуют уволить требования. Но, повторюсь, я сконцентрирован на завтрашнем матче и не думаю об уходе из клуба.

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Моуринью? Меня не волнуют слухи, я же говорил. Я выполняю свою работу и стараюсь делать ее хорошо. Мы проиграли ПСЖ и нам нужно проанализировать ошибки и исправить их. Этим я и занимаюсь. Я хочу реализовать свой проект“, - сказал Зидан на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч пятого тура Ла Лиги Севилья - Реал состоится в воскресенье, 22-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зинедину Зидану.

Вашему вниманию опрос нашей редакции о том, кто может встать у руля Королевского клуба.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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