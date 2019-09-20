Лунин вновь остался в запасе Вальядолида

Вальядолид отправился в гости к Вильярреалу в рамках пятого тура чемпионата Испании.

В матче пятого тура Ла Лиги Вильярреал на своем поле примет Вальдолид.

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В составе гостей на правах аренды выступает украинский голкипер Реала Андрей Лунин. К сожалению, игрок сборной Украины в очередной раз остался на скамейке запасных.

На данный момент Лунин до сих пор не сыграл за Вальядолид ни одного поединка.

Ранее тренер Вальядоида заявил, что Андрей Лунин получит шанс в Кубке Испании.