Лунин вновь остался в запасе Вальядолида
Вальядолид отправился в гости к Вильярреалу в рамках пятого тура чемпионата Испании.
В матче пятого тура Ла Лиги Вильярреал на своем поле примет Вальдолид.
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В составе гостей на правах аренды выступает украинский голкипер Реала Андрей Лунин. К сожалению, игрок сборной Украины в очередной раз остался на скамейке запасных.
На данный момент Лунин до сих пор не сыграл за Вальядолид ни одного поединка.
🙌🏻💜 ¡Alineación del Real Valladolid!#pucela #VillarrealRealValladolid pic.twitter.com/uyeuTAVSmW— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 21 сентября 2019 г.
Ранее тренер Вальядоида заявил, что Андрей Лунин получит шанс в Кубке Испании.
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