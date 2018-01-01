Ключевые игроки Реала потеряли доверие к Зидану - СМИ
Главный тренер Реала Зинедин Зидан испытывает трудности в мадридском клубе.
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По информации ESPN ключевые игроки Королевского клуба сомневаются в наставнике после крупного поражения от ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов (0:3). Футболисты считают, что француз не способен вывести команду из кризиса.
При этом у команды вызывает опасение тот факт, что место Зидана может занять португальский специалист Жозе Моуринью.
Источник также отмечает, что Зидан с оптимизмом смотрит на ситуцию в клубе и не собирается уходить в отставку. В случае, если Реал его уволит, то клубу придется выплатить крупную компенсацию.
Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес рассматривает трех кандидатов на замену Зинедину Зидану.
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