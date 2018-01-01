Барселона вернет на форму полосы в следующем сезоне

Руководство Барселоны приняло решение убрать шашечки с формы команды.

Каталонская Барселона приняла решение вернуть на домашнюю форму команды полосы вместо шашечек, которые украшают экипировку в нынешнем сезоне.

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По информации Diario Sport, компания Nike подготовила эскиз новой формы на сезон-2021/22, который создан по образу той, которую "сине-гранатовые" носили сто лет назад. Президент клуба Жозеп Бартомеу и совет директоров уже поддержали это решение.

Напомним, в текущем сезоне Барселона выступает в домашней форме в шашечку, которая напоминает экипировку сборной Хорватии.

Отметим, что в Хорватии потроллили новую форму Барселоны.