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Барселона вернет на форму полосы в следующем сезоне

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Руководство Барселоны приняло решение убрать шашечки с формы команды.
Барселона заменить шашечки на полосы
Барселона заменить шашечки на полосы
Getty Images

Каталонская Барселона приняла решение вернуть на домашнюю форму команды полосы вместо шашечек, которые украшают экипировку в нынешнем сезоне.

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По информации Diario Sport, компания Nike подготовила эскиз новой формы на сезон-2021/22, который создан по образу той, которую "сине-гранатовые" носили сто лет назад. Президент клуба Жозеп Бартомеу и совет директоров уже поддержали это решение.

Напомним, в текущем сезоне Барселона выступает в домашней форме в шашечку, которая напоминает экипировку сборной Хорватии.

Отметим, что в Хорватии потроллили новую форму Барселоны.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, форма, экипировка
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