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Вальверде: На выезде мы пока не добиваемся хороших результатов

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Главный тренер прокомментировал предстоящую игру в испанском чемпионате.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча в испанском чемпионате против Гранады.

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“На выезде мы пока не добиваемся хороших результатов, за что и расплачиваемся. 

В игре против Осасуны мы не смогли победить. Нужно изменить эту тенденцию. Подобные матчи могут определять судьбу чемпионата.

Гранада хорошо стартовала. Команды-новички опасны на старте. Гранада энергично и широко действует в атаке.

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Их успешный старт – результат тяжелой работы. Мы едем туда за победой. Посмотрим, займет ли Дембеле место Фати. Пока они не играли и даже не тренировались вместе.

Месси выглядел хорошо в прошедшем матче, несмотря на то, что ранее не играл. Мы надеемся, что он наберет форму и даст нам результаты“, – приводит слова Вальверде Marca.

Барселона проведет матч с Гранадой в субботу, 21-го сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Месси получил травму еще до старта чемпионата Испании.

Напомним, что голландский игрок не доволен наставником команды.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Месси, Гранада, Ла Лига, футбол
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