Моуринью: На данный момент я бы не хотел возвращаться в Реал

Португалец в настоящее время работает на британском телевидении.

Именитый тренер Жозе Моуринью прокомментировал появившиеся слухи о скорой отставке Зинедина Зидана с поста главного наставника Реала и возвращении португальца в команду.

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“Безусловно, для меня было честью работать в Реале. Поймите, Зидан - это не просто очередной тренер в истории клуба, и мне бы хотелось, чтобы ситуация вокруг него успокоилась.

На данный момент я бы не хотел возвращаться в Реал, ведь там сейчас есть тренер. К работе я вернусь тогда, когда это произойдет. Я работаю на телевидении раз в месяц, получаю от этого удовольствие и учусь“, - приводит слова Моуринью Cuatro.

Вашему вниманию также опрос от нашей редакции о том, кто может занять место Зинедина Зидана.

Напомним, Жозе Моуринью стал экспертом на популярном спортивном телеканале Англии.