Альбасете сумел добиться аннуляции желтой карточки Зозули
Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте матча шестого тура второго дивизиона чемпионата Испании против Уэски.
Этот "горчичник" стал уже четвертым для форварда в текущем сезоне, и он должен был пропустить поединок седьмого тура против Малаги. Однако Альбасете решил оспорить желтую карточку в Дисциплинарном комитете.
По заявлению клуба, Зозуля (желтую получил за систематические нарушения) не нарушал правила в двух из четырех эпизодах, а напротив, оказывался тем, против кого фолят. В доказательство клуб приложил скриншоты из трансляции.
Comunicado | El Albacete Balompié, en defensa de Roman Zozulia.— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 19 сентября 2019 г.
El club presentará alegaciones por la cartulina amarilla que recibió ayer, en un ejemplo más del tratamiento desigual y singular que sufre habitualmente nuestro delantero.
👉🏻 https://t.co/gypr8Mq4SE pic.twitter.com/Yr0nmrS3ur
Комитет рассмотрел жалобу Альбасете и принял решение отменить желтую карточку украинскому нападающему.
Ранее сообщалось, что Роман Зозуля заработал пенальти и принес Альбасете победу над Депортиво.
Полная версия правил