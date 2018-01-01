Альбасете сумел добиться аннуляции желтой карточки Зозули

Дисциплинарный комитет отменил "горчичник", полученный украинцем в матче шестого тура Сегунды.

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте матча шестого тура второго дивизиона чемпионата Испании против Уэски.

Этот "горчичник" стал уже четвертым для форварда в текущем сезоне, и он должен был пропустить поединок седьмого тура против Малаги. Однако Альбасете решил оспорить желтую карточку в Дисциплинарном комитете.

По заявлению клуба, Зозуля (желтую получил за систематические нарушения) не нарушал правила в двух из четырех эпизодах, а напротив, оказывался тем, против кого фолят. В доказательство клуб приложил скриншоты из трансляции.

Comunicado | El Albacete Balompié, en defensa de Roman Zozulia.



El club presentará alegaciones por la cartulina amarilla que recibió ayer, en un ejemplo más del tratamiento desigual y singular que sufre habitualmente nuestro delantero.



👉🏻 https://t.co/gypr8Mq4SE pic.twitter.com/Yr0nmrS3ur — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 19 сентября 2019 г.

Комитет рассмотрел жалобу Альбасете и принял решение отменить желтую карточку украинскому нападающему.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля заработал пенальти и принес Альбасете победу над Депортиво.