Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Альбасете сумел добиться аннуляции желтой карточки Зозули

Комментариев: 0
Дисциплинарный комитет отменил "горчичник", полученный украинцем в матче шестого тура Сегунды.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
albacetebalompie.es

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля получил желтую карточку на 24-й минуте матча шестого тура второго дивизиона чемпионата Испании против Уэски.

Этот "горчичник" стал уже четвертым для форварда в текущем сезоне, и он должен был пропустить поединок седьмого тура против Малаги. Однако Альбасете решил оспорить желтую карточку в Дисциплинарном комитете.

По заявлению клуба,  Зозуля (желтую получил за систематические нарушения) не нарушал правила в двух из четырех эпизодах, а напротив, оказывался тем, против кого фолят. В доказательство клуб приложил скриншоты из трансляции.

Комитет рассмотрел жалобу Альбасете и принял решение отменить желтую карточку украинскому нападающему.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля заработал пенальти и принес Альбасете победу над Депортиво.

Поделись:
Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, футбол, желтая карточка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь