Юный нападающий Барселоны стал гражданином Испании

Фати получил испанское гражданство.

Нападающий Барселоны Ансу Фати сегодня получил испанское гражданство, как сообщает AS.

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Футболист уже заявлен в список 50 кандидатов в сборную Испании U-17 для участия в Чемпионате Мира для юношеских команд.

Ансу Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, мог представлять сборную Португалии, но предпочел играть за испанцев.

Отметим, что в этом сезоне нападающий Барселоны провел в текущем сезоне за каталонский клуб 4 матча, где сумел отметиться 2 забитыми мячами.

Напомним, что ранее Барселона объявила о рекордном доходе за сезон.