Юный нападающий Барселоны стал гражданином Испании
Фати получил испанское гражданство.
Нападающий Барселоны Ансу Фати сегодня получил испанское гражданство, как сообщает AS.
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Футболист уже заявлен в список 50 кандидатов в сборную Испании U-17 для участия в Чемпионате Мира для юношеских команд.
Ансу Фати, родившийся в Гвинее-Бисау, мог представлять сборную Португалии, но предпочел играть за испанцев.
Отметим, что в этом сезоне нападающий Барселоны провел в текущем сезоне за каталонский клуб 4 матча, где сумел отметиться 2 забитыми мячами.
Напомним, что ранее Барселона объявила о рекордном доходе за сезон.
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