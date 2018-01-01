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Опрос: Кто возглавит Реал в случае отставки Зидана?

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Реал в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Мадридский Реал раздумывает над мыслью отправить в отставку главного тренера команды Зинедина Зидана из-за крайне неубедительного старта сезона-2019/20.

По информации СМИ, президент “сливочных“ Флорентино Перес уже составил список возможных кандидатов на эту должность.

Редакция Спорт bigmir)net решила спросить, кто, по Вашему мнению, может встать у руля Королевского клуба.

 

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан получит крупную компенсацию в случае увольнения из Реала.

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Теги: Зинедин Зидан, Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри, Рауль, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, опрос, вне игры
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