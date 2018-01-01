Опрос: Кто возглавит Реал в случае отставки Зидана?
Реал в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды.
Мадридский Реал раздумывает над мыслью отправить в отставку главного тренера команды Зинедина Зидана из-за крайне неубедительного старта сезона-2019/20.
По информации СМИ, президент “сливочных“ Флорентино Перес уже составил список возможных кандидатов на эту должность.
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Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан получит крупную компенсацию в случае увольнения из Реала.
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