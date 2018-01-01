Красотка пятницы: жгучая модель, которая променяла сына Зидана на Дениса Суареса

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию невероятную Надю Авилес.

Надя Авилес instagram.com/nadiavilesgarcia/

Надя Авилес - испанская модель, которая является девушкой полузащитника Сельты Дениса Суареса. В прошлом красотку связывали отношения с сыном Зинедина Зидана Энцо, хотя она этого никогда официально не подтверждала.

Читай также: Криштиану Роналду оставит все свое имущество в наследство своей девушке

Надя и Денис начали встречаться в апреле 2018-го года. Вместе со своим возлюбленным девушка покинула Барселону и уехала в Лондон, где Денис провел полгода в Арсенале по договору аренды с “сине-гранатовыми“. Этим летом пара вернулась в Испанию, где Суарес подписал контракт с Сельтой.

Красотке 21 год, родилась она в пригороде Барселоны. Девушка в совершенстве владеет тремя языками: испанским, каталанским и английским. На Instagram Авилес подписано более 243 тысяч человек.

Читай также: Жена Руни потребовала от игрока покинуть США из-за слухов об очередной измене

Девушка не скрывает, что сделала несколько пластических операций, и мнение поклонников на этот счет разделилось - некоторые раскритиковали ее за подобные действия, другие же одобрили ее стремление совершенствовать свою внешность.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была шикарная девушка, которая управляет футбольным клубом.