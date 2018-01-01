СМИ назвали кандидатов на замену Зидана в Реале

Француз может потерять свое место в мадридском клубе из-за неудачного старта сезона.

Мадридский Реал не самым удачным образом начал сезон-2019/20. В Ла Лиге “сливочные“ из четырех матчей выиграли лишь два, а в двух добились ничейного результата. Кроме того, Королевский клуб потерпел крупное поражение от ПСЖ (0:3) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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В связи с этими сложностями появились слухи о скором увольнении главного тренера Реала Зинедина Зидана. По информации Marca, президент мадридцев Флорентино Перес уже составил список возможных кандидатов на эту должность.

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По информации источника, главным претендентом является португальский специалист Жозе Моуринью, который в прошлом уже был у руля Реала. В ближайшее время стороны планируют провести встречу и обсудить возможное назначение.

В список кандидатов также попал Массимилиано Аллегри, чью кандидатуру клуб рассматривал перед назначением Хулена Лопетеги прошлым летом. Тогда итальянец остался верен контракту с Ювентусом, но сейчас он находится без работы.

Третьим претендентом рассматривается легенда клуба Рауль, который сейчас тренирует вторую команду клуба - Кастилью. В случае назначения на пост главного тренера “сливочных“ он повторит путь Зидана и Солари, которые также сначала работали с Кастильей.

Отметим, что в случае увольнения Зинедин Зидан получит от Реала крупную компенсацию.

Напомним, француз во второй раз возглавил Реал в марте этого года.