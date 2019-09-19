Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В случае отставки Зидан получит приличную компенсацию от Реала

Комментариев: 0
Французский специалист может покинуть команду в ближайшее время.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Мадридский Реал выплатит главному тренеру Зинедину Зидану 80 миллионов евро в случае его увольнения, сообщает Sport.es.

Действующий контракт французского специалиста со “сливочными“ действует до 2022 года. Его зарплата составляет 13 миллионов евро в год.

Также отмечается, что новым наставником команды может стать португальский специалист Жозе Моуринью, который ранее уже возглавлял мадридцев.

Напомним, ПСЖ всухую разгромил Реал в стартовом матче Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор матча ПСЖ - Реал.

Поделись:
Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь