В случае отставки Зидан получит приличную компенсацию от Реала

Французский специалист может покинуть команду в ближайшее время.

Мадридский Реал выплатит главному тренеру Зинедину Зидану 80 миллионов евро в случае его увольнения, сообщает Sport.es.

Действующий контракт французского специалиста со “сливочными“ действует до 2022 года. Его зарплата составляет 13 миллионов евро в год.

Также отмечается, что новым наставником команды может стать португальский специалист Жозе Моуринью, который ранее уже возглавлял мадридцев.

Напомним, ПСЖ всухую разгромил Реал в стартовом матче Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор матча ПСЖ - Реал.