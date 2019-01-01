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Барселона объявила о рекордном доходе за сезон

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Каталонский клуб отчитался по доходам за минувший сезон.
Оскар Грау (слева)
Оскар Грау (слева)
Официальный сайт Барселоны

Генеральный директор  Барселоны Оскар Грау отчитался о доходе клуба за сезон 2018/2019. Каталонцы ожидают получить 1 миллиард 89 миллионов долларов. Для клуба такой доход станет рекордным, сообщается на официальном сайте Барселоны.

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Также клуб рассчитывает получить 13,2 миллиона долларов чистой прибыли, в частности, выросла выручка от стадиона, преимущественно благодаря увеличению продаж билетов.

Расходы составили 1 миллиард 70 миллионов долларов, а прибыль после уплаты налогов - 5,5 миллионов долларов.

Долг Барселоны по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 239 миллиона долларов.

Ранее сообщалось ,что Федерация футбола Испании может наказать Барселону.

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Теги: Барселона, Испания, вне игры, футбол
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