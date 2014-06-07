Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде

Видимо, новичок каталонцев не совсем доволен наставником команды.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг привлек к себе внимание из-за социальных сетей.

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Голландец поставил лайк на комментарий Instagram, призывающий уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Позже футболист отменил свое действие, но фанаты успели заметить лайк игрока.

Вполне возможно, что голландец случайно оценил комментарий одного из пользователей. Но многие фанаты все же считают, что Де Йонг выразил согласие по поводу отставки испанского специалиста.

Напомним, накануне Боруссия Д и Барселона расписали мировую в матче Лиги чемпионов. Смотрите также обзор матча первого тура.