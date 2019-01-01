Реал договорился с ПСЖ о трансфере Мбаппе - СМИ
Королевский клуб готов внести первый платеж за звездного форварда.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в скором времени станет игроком мадридского Реала.
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Как стало известно El Chiringuito, "сливочные" уже договорились с боссами ПСЖ о трансфере футболиста. Парижане получат от Королевского клуба 225 миллионов евро, а еще 50 миллионов Реал выплатит в качестве бонусов.
Источник отмечает, что мадридский клуб также согласился выплатить парижанам первый платеж в размере 35 миллионов евро.
В случае, если трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет купить Килиана Мбаппе из-за неудачи с трансфером Неймара.
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