Реал договорился с ПСЖ о трансфере Мбаппе - СМИ

Королевский клуб готов внести первый платеж за звездного форварда.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в скором времени станет игроком мадридского Реала.

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Как стало известно El Chiringuito, "сливочные" уже договорились с боссами ПСЖ о трансфере футболиста. Парижане получат от Королевского клуба 225 миллионов евро, а еще 50 миллионов Реал выплатит в качестве бонусов.

Источник отмечает, что мадридский клуб также согласился выплатить парижанам первый платеж в размере 35 миллионов евро.

В случае, если трансфер состоится, то он станет самым дорогим в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет купить Килиана Мбаппе из-за неудачи с трансфером Неймара.