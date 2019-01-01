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Федерация футбола Испании может наказать Барселону за переговоры с Гризманном

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Судебное дело о трансфере Гризманна до сих пор продолжается.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images


Барселона до сих пор может получить санкции в связи с переговорами с нападающим Антуаном Гризманном во время его выступления за Атлетико.

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По информации AS, Федерация футбола Испании продолжает выяснять детали перехода французского нападающего в Барселону. Если окажется, что каталонцы все же начали вести переговоры футболистом раньше допустимого срока, то их могут наказать.

Существует два варианта наказания. Один из вариантов – дисквалификация домашнего стадиона команды Камп Ноу, что маловероятно. Второй вариант – небольшой штрафом в размере € 300.

Напомним, что ранее спортивный директор Атлетико утверждал, что у него есть доказательства нарушения переговоров

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, Атлетико, футбол
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