Азар: В Испании настоящие фанаты

Бельгийский полузащитник рассказал про атмосферу в Реале.

Бельгийский полузащитник Эден Азар прокомментировал свое пребывание в мадридском Реале.

“Мы работаем вместе более месяца, и я очень счастлив. Я чувствую себя маленьким ребенком, не только из-за Зидана, но и из-за других игроков здесь.

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Я учусь каждый день, и я узнаю их, это здорово работать с тренером, который, как вы чувствуете, был игроком, когда вы разговариваете с ним, мне просто нужно учиться у него“, - сказал Азар про работу с Зинедином Зиданом.

Футболист сравнил уровень поддержки на стадионах Англии и Испании.

“Я думаю, что здесь фанаты действительно фанаты, футбол для них - все, и им нужны игроки, чтобы отдать все, в Англии не так много фанатов.

Конечно, люди там любят футбол, и все считают, что молодежь, взрослые или подростки действительно заинтересованы в футболе, но они не настолько фанатичны в отношении своих команд“, - уверяет Азар в интервью Marca.

Напомним, что Эден Азар пропускал старт сезона из-за травмы.