Особняк защитника Барселоны ограбили, пока он был на матче с Валенсией
Самюэль Умтити пострадал от рук грабителей.
Четыре злоумышленников ограбили дом защитника Барселоны Самюэля Умтити в Эсплугес-де-Льобрегат, сообщает La Vanguardia.
Отмечается, что соседи футболиста заметили открытую дверь в особняке француза в то время, когда он находился на матче с Валенсией. Они вызвали полицию, которая на месте обнаружила следы взлома и пустой сейф.
Свидетели утверждают, что видели как минимум четырех человек в балаклавах.
По информации издания, грабители вынесли драгоценности, часы и украшения игрока.
Отметим, что это не первый случай с ограблением домов футболистов. Ранее сообщалось, что в Италии ограбили квартиру игрока Интера, а особняк лидера Ливерпуля ограбили, пока он был на матче с Баварией.
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