Особняк защитника Барселоны ограбили, пока он был на матче с Валенсией

Самюэль Умтити пострадал от рук грабителей.

Четыре злоумышленников ограбили дом защитника Барселоны Самюэля Умтити в Эсплугес-де-Льобрегат, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что соседи футболиста заметили открытую дверь в особняке француза в то время, когда он находился на матче с Валенсией. Они вызвали полицию, которая на месте обнаружила следы взлома и пустой сейф.

Свидетели утверждают, что видели как минимум четырех человек в балаклавах.

По информации издания, грабители вынесли драгоценности, часы и украшения игрока.

Отметим, что это не первый случай с ограблением домов футболистов. Ранее сообщалось, что в Италии ограбили квартиру игрока Интера, а особняк лидера Ливерпуля ограбили, пока он был на матче с Баварией.