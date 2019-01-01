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Особняк защитника Барселоны ограбили, пока он был на матче с Валенсией

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Самюэль Умтити пострадал от рук грабителей.
Самюэль Умтити
Самюэль Умтити
Getty Images

Четыре злоумышленников ограбили дом защитника Барселоны Самюэля Умтити в Эсплугес-де-Льобрегат, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что соседи футболиста заметили открытую дверь в особняке француза в то время, когда он находился на матче с Валенсией. Они вызвали полицию, которая на месте обнаружила следы взлома и пустой сейф.

Свидетели утверждают, что видели как минимум четырех человек в балаклавах.

По информации издания, грабители вынесли драгоценности, часы и украшения игрока.

Отметим, что это не первый случай с ограблением домов футболистов. Ранее сообщалось, что в Италии ограбили квартиру игрока Интера, а особняк лидера Ливерпуля ограбили, пока он был на матче с Баварией.  

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Теги: футбол, Барселона, Самюэль Умтити, вне игры
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