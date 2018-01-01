Флорентино Перес: Стоимость состава Реала составляет 1,18 миллиарда евро

Президент Реала подвел итоги летнего трансферного окна.

Президент Реала Флорентино Перес отметил, что он доволен трансферной компанией клуба. Мадридский клуб потратил на новичков 305 миллионов евро. Перес назвал покупку молодых игроков стратегическим решением руководства.

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“Наш состав - один из самых дорогих и ценных в мире. Его стоимость – 1,18 миллиардов евро. Мы приобрели летом новых игроков, в том числе лучшего футболиста АПЛ и Лиги Европы – Эдена Азара.



У нас также есть молодой Йович. В 21 год он забил уже 27 голов в прошлом сезоне. Менди – тоже наш футболист, он был лучшим левым защитником Лиги 1 последние два года.



Наша стратегия – покупать и развивать молодых футболистов“, - заявил Перес на клубной ассамблее.

Отметим, что на трансферы Реал может получить свыше 400 миллионов евро.