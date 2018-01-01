Ювентус хочет приобрести Иско

Испанский футболист может перебраться в Италию.

Испанский полузащитник Реала Иско заинтересовал туринский Ювентус. Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб в зимнее трансферное окно намерен предпринять все усилия, чтобы подписать контракт с 27-летним футболистом.

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В этом сезоне Иско лишь один раз из четырех возможных матчей выходил в основе в чемпионате Испании и еще раз появился на замену. Голевыми действиями футболист не отличился.

Ранее в СМИ сообщалось, что Реал оценивает испанского полузащитника в € 75 млн.

Нынешний контракт 27-летнего игрока с мадридским клубом рассчитан до 2022 года.

Напомним, свой последний матч мадридский Реал выиграл 3:2.