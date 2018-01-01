Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал может получить более 400 миллионов евро на трансферы

Комментариев: 0
Мадридцы могут получить кредит для осуществления трансферов.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Реал Мадрид может получить 441 миллион евро на покупку новых игроков в конце текущего сезона.

По информации AS, у клуба есть 156 миллионов евро ликвидных активов, которые можно направить на осуществление трансферов. А также мадридцы могут получить кредитные средства в размере 285 миллионов евро на выгодных условиях, если захотят купить дорогих игроков в будущее межсезонье.

Так, общий бюджет клуба на трансферы может составить 441 миллион евро.

Как сообщает источник, Реал нацелен на покупку игрока ПСЖ Килиана Мбаппе, а также все еще думает о приобретении Неймара.

Ранее президент Реала говорил о желании купить Килиана Мбаппе.

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, трансфер, чемпионат Испании по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь