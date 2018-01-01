Реал может получить более 400 миллионов евро на трансферы
Мадридцы могут получить кредит для осуществления трансферов.
Реал Мадрид может получить 441 миллион евро на покупку новых игроков в конце текущего сезона.
По информации AS, у клуба есть 156 миллионов евро ликвидных активов, которые можно направить на осуществление трансферов. А также мадридцы могут получить кредитные средства в размере 285 миллионов евро на выгодных условиях, если захотят купить дорогих игроков в будущее межсезонье.
Так, общий бюджет клуба на трансферы может составить 441 миллион евро.
Как сообщает источник, Реал нацелен на покупку игрока ПСЖ Килиана Мбаппе, а также все еще думает о приобретении Неймара.
Ранее президент Реала говорил о желании купить Килиана Мбаппе.
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